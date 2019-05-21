Эвакуировали 52 человека: в Октябрьском районном суде Самары тушили условный пожар

СЕГОДНЯ 16:13 2019-05-21T16:13:16+03:00

По легенде «возгорание» произошло в одном из кабинетов на первом этаже

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Во вторник, 21 мая, около 9:15 в Октябрьском районном суде Самары произошел пожар. Возгорание обнаружил судебный пристав в одном из кабинетов на 1 этаже. Именно так звучала легенда учений, которые прошли сегодня в суде.

- В рамках тренировки пристав локализовал возгорание огнетушителем и включил систему оповещения. В течение нескольких минут из здания эвакуировали всех сотрудников — это 52 человека, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Как отмечают в ведомстве, всего тренировка заняла около 10 минут. Она прошла без происшествий. Все системы противопожарной защиты сработали штатно.

ИСТОЧНИК KP.RU