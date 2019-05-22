2019-05-22T15:01:52+03:00
Общество

В селе Ташла хотят обновить инфраструктуру Троицкого монастыря и святого источника

Площадки планируется реконструировать таким образом, чтобы упростить паломникам пребывание и перемещение по ним
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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Власти Самарской области собираются обновить инфраструктуру Троицкого монастыря и святого источника «Избавительница от бед», которые находятся в селе Ташла Ставропольского района. Уже много лет туда приезжают паломники со всей России, но эти площадки вмещают далеко не всех желающих.

- Необходимо сделать посещение источника удобным для тысяч паломников. Сейчас в праздничные дни здесь выстраиваются огромные очереди к купелям, а площадка у часовни, где проводятся молебны, не вмещает желающих, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе визита в Ставропольский район.

Площадку, где расположен святой источник, хотят реконструировать и отдельно оборудовать там зону купелей. Чтобы она вмещала больше людей, ее предлагается расширить. Главе региона уже представили несколько эскизов, но ни один из них не был одобрен. Вместе с тем внимание специалистов привлекла идея архитектора Ирины Фишман, которая сделала упор не на реконструкцию существующих объектов, а на объединение их в единый маршрут и разработку туристического бренда.

- Концепция предполагает расширение и благоустройство пешеходных маршрутов между монастырем, источником и храмом в Мусорке, откуда и началась история Ташлинского комплекса. Также планируется визуально выделить пешеходный переход через дорогу, по которому проходит крестный ход, - отметили в правительстве региона.

Также проект предполагает размещение вдоль паломнического пути табличек с информацией об истории духовного центра и его святынях, организацию парковок и разделение пешеходных и транспортных потоков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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