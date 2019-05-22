На «Крылья Советов» завели дела из-за рекламы титульного партнера на сайте

СЕГОДНЯ 15:33 2019-05-22T15:33:40+03:00

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УФАС по Самарской области возбудил два дела в отношении футбольного клуба «Крылья Советов». Антимонопольщики усмотрели нарушение рекламного законодательства. Поводом послужило обращение самарца, которому не понравилось, что на сайте «КС» висит рекламный баннер букмекерской конторы «Pari match». Отметим, что этот букмекер – титульный партнер клуба. Название конторы нанесено на футболки «Крыльев».

- Закон о рекламе регламентирует в каких случаях допускается размещение, распространение рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, и в каких случаях подобное размещение не допустимо. Сайт www.kc-camara.ru не является зарегистрированным в качестве СМИ. Было установлено, что администратором указанного сайта является ЗАО «ПФК «Крылья Советов». Следовательно, реклама букмекерской конторы «Pari match», размещенная на сайте футбольного клуба содержит признаки нарушения ч. 2.2. ст. 27 Закона о рекламе, - сообщили в областном УФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU