В Самаре полиция начала проверку после публикации видео с ребенком в мусорном баке
В Самаре полиция заинтересовалась происшествием в одном из микрорайонов в Красноглинском районе, где на днях женщина засунула своего сына в мусорный бак в поисках просроченной еды.
- В полицию обратились жители микрорайона. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Ведется розыск женщины, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Напомним, что о случившемся на контейнерной площадке стало известно благодаря видео, которое сняли местные жители и выложили в соцсети. На нем видно, как после нескольких минут перебранки и размахивания деревяшкой мать достает своего ребенка из мусорного бака и удаляется в неизвестном направлении.
ИСТОЧНИК KP.RU