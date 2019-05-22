В Самаре полиция начала проверку после публикации видео с ребенком в мусорном баке

СЕГОДНЯ 15:57 2019-05-22T16:03:06+03:00

Сейчас правоохранители разыскивают мать, которая засунула сына в контейнер

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В Самаре полиция заинтересовалась происшествием в одном из микрорайонов в Красноглинском районе, где на днях женщина засунула своего сына в мусорный бак в поисках просроченной еды.

- В полицию обратились жители микрорайона. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Ведется розыск женщины, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, что о случившемся на контейнерной площадке стало известно благодаря видео, которое сняли местные жители и выложили в соцсети. На нем видно, как после нескольких минут перебранки и размахивания деревяшкой мать достает своего ребенка из мусорного бака и удаляется в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU