Самарские полицейские рассказали подробности задержания мужчины, который слил мазут в Волгу

СЕГОДНЯ 17:01 2019-05-22T17:05:25+03:00

Вредитель под покровом ночи приехал на "Бычке" на 5-ю просеку и слил мазут в колодец Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Самаре полицейские проводят проверку по факту слива мазута в ливневую канализацию неподалеку от НФС-1. Напомним, нефтепродукты на берегу реки Волги нашли на спуске улицы Советской Армии вечером 20 мая. О случившемся сразу же сообщили в правоохранительные органы и в Росприроднадзор. В итоге уже на следующий день злоумышленник был задержан.

- Было установлено, что подозреваемый сбросил мазут в колодец на 5-й просеке в ночь на 20 мая. Туда он приехал на машине ГАЗ "Бычок". Выяснить это удалось по записям с камер видеонаблюдения, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Задержали злоумышленника утром 21 мая. Им оказался 48-летний житель Самарской области. Его поймали при повторной попытке слить мазут в колодец. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU