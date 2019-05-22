Самарские полицейские рассказали подробности задержания мужчины, который слил мазут в Волгу
В Самаре полицейские проводят проверку по факту слива мазута в ливневую канализацию неподалеку от НФС-1. Напомним, нефтепродукты на берегу реки Волги нашли на спуске улицы Советской Армии вечером 20 мая. О случившемся сразу же сообщили в правоохранительные органы и в Росприроднадзор. В итоге уже на следующий день злоумышленник был задержан.
- Было установлено, что подозреваемый сбросил мазут в колодец на 5-й просеке в ночь на 20 мая. Туда он приехал на машине ГАЗ "Бычок". Выяснить это удалось по записям с камер видеонаблюдения, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Задержали злоумышленника утром 21 мая. Им оказался 48-летний житель Самарской области. Его поймали при повторной попытке слить мазут в колодец. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU