Слишком шумные: в Самаре по жалобе работников паба задержали фанатов "Локомотива"

СЕГОДНЯ 20:09 2019-05-22T21:43:46+03:00

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В Самаре полицейские начали проверку по факту обращения работников кафе, они пожаловались на слишком шумное поведение гостей. 22 мая в пабе недалеко от стадиона были задержаны 54 фаната ФК «Локомотив». Как сообщили корреспонденту КП-Самара в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, сейчас всех задержанных опросили и отпустили.

Сообщение о задержании футбольных болельщиков появилось в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что к пабу на ул. Губанова подъехал автобус, откуда вышли люди в масках. Они вывели из заведения на улицу несколько человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/710417" frameborder="0"></iframe> В Самаре задержали фанатов "Локомотива".

- В настоящее время личности задержанных установлены, они опрошены и отпущены. Идет проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, рассказали в региональном МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU