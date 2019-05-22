Слишком шумные: в Самаре по жалобе работников паба задержали фанатов "Локомотива"
В Самаре полицейские начали проверку по факту обращения работников кафе, они пожаловались на слишком шумное поведение гостей. 22 мая в пабе недалеко от стадиона были задержаны 54 фаната ФК «Локомотив». Как сообщили корреспонденту КП-Самара в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, сейчас всех задержанных опросили и отпустили.
Сообщение о задержании футбольных болельщиков появилось в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что к пабу на ул. Губанова подъехал автобус, откуда вышли люди в масках. Они вывели из заведения на улицу несколько человек.
В Самаре задержали фанатов "Локомотива".
- В настоящее время личности задержанных установлены, они опрошены и отпущены. Идет проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, рассказали в региональном МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU