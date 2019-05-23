2019-05-23T09:52:50+03:00
Общество

В самарской больнице скончался 12-летний мальчик, которого ударило током на озере у Дубового Умета

Медики боролись за жизнь ребенка в течение нескольких дней, но спасти его так и не удалось
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мальчик скончался в больнице Пирогова, не приходя в сознаниеМальчик скончался в больнице Пирогова, не приходя в сознание
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В больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний Ринат Г., который 12 мая получил сильнейший удар током на озере около села Дубовый Умет. Ребенок умер, так и не придя в сознание. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Напомним, мальчика госпитализировали в медучреждение с ожогами 97% тела. Медики ввели его в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Местные врачи боролись за жизнь ребенка в течение нескольких дней, консультировали их столичные специалисты. Посильную помощь мальчику старались оказать и обычные жители. Они сдавали для него кровь. К сожалению, надежды родителей и общественности на спасение ребенка не оправдались.

Отметим, что ранее родственники мальчика направили губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и прокурору региона Константину Букрееву обращения с просьбой провести проверку, ведь случай с Ринатом далеко не единственный на том озере. Также они попросили ограничить доступ к опасной зоне и привлечь виновных к ответственности. Добавим, что сейчас полиция Волжского района проводит по факту происшествия проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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