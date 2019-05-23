2019-05-23T12:03:41+03:00
Общество

Бывший председатель самарского правительства Александр Нефедов может стать депутатом

Об этом заявил спикер губдумы Геннадий Котельников
Анастасия ФИЛАТОВА
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Недавно губернатор назначил Александра Нефедова своим советникомНедавно губернатор назначил Александра Нефедова своим советником
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Александр Нефедов, который 20 мая покинул пост первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области, может стать депутатом. Об этом в четверг, 23 мая, в ходе заседания Самарской губернской думы заявил ее председатель Геннадий Котельников.

- Скорее всего, Александр Нефедов, которого губернатор на днях назначил своим советником, начнет в ближайшее время работать у нас в думе в качестве депутата, - рассказал председатель парламента.

Также в ходе заседания стало известно, что Александру Нефедову будет присвоено звание Почетного гражданина Самарской области.

Напомним, что пока обязанности председателя правительства региона исполняет Виктор Кудряшов. Он будет трудится в этом качестве, пока не будет назначен постоянный глава кабмина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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