На застройщика проблемной долевки на Димитрова, 74А в Самаре подали в суд о признании его банкротом

СЕГОДНЯ 17:14 2019-05-23T17:14:45+03:00

По словам дольщиков, работы на объекте почти встали. Они не уверены, что дом смогут сдать в 2019 году

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На днях в министерстве строительства Самарской области прошло заседание общественного совета. На нем стало известно, что в этом году будут удовлетворены права около 700 обманутых дольщиков восьми проблемных объектов, в том числе ЖК «Георгия Димитрова, 74А». Однако дольщики дома не уверены, что он будет достроен до конца 2019 года. По их словам, примерно с середины апреля стройка практически встала. Рабочие, если и появляются там, то в очень небольшом количестве. А недавно стало известно, что на застройщика объекта подали в суд о признании его банкротом.

- ЖК «Георгия Димитрова, 74А» точно не будет введен в эксплуатацию в 2019 году, да и в 2020 году тоже. ГИСН нашла 31 нарушение по монолиткам и ввела запрет на строительство, к тому же на застройщика подали в Арбитраж на банкротство, - написала одна из дольщиц в Твиттере.

Согласно документам, размещенным на сайте Арбитражного суда Самарской области, иск к застройщику предъявила одна из организаций, которая занимается проектированием и поставкой промышленных печей. Компания требует признать застройщика банкротом, мотивируя это тем, что он задолжал ему деньги и не спешит исполнять своих обязательств. Заседание по данному делу намечено на 17 июня.

Напомним, что ЖК «Георгия Димитрова, 74А» начали строить еще в 2004 году. Занималась этим компания «Единство». У нее не было ни четкого проекта, ни разрешения на строительство. Через два года после начала работ «Единство» остановило строительство, а в 2011 году директора компании осудили за злоупотребление полномочиями. В дальнейшем застройщик у дома сменился. В феврале этого года сообщалось, что жилой комплекс, состоящий из трех 16-этажных домов, сдадут в эксплуатацию в августе-сентябре. К настоящему времени секции частично застеклили, в одной из них частично выполнили фасадные работы и выложили внутренние перегородки. Насколько известно, никакие коммуникации там еще не обустроены. Между тем представители регионального минстроя сообщили, что строительство ЖК «Димитрова, 74А» завершено на 80% и работы там ведутся.

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ИСТОЧНИК KP.RU