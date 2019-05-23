Самарские чирлидерши с синдромом Дауна победили на Всемирной танцевальной олимпиаде

СЕГОДНЯ 21:35 2019-05-23T21:35:06+03:00

уэт Samshine – единственные самарские чирлидерши с синдромом Дауна 9-летние Марьяна Погорельская и Варвара Дощенко – приняли участие в фестивале по пара чиру

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В Москве прошла XVI Всемирная танцевальная олимпиада. На нее приехали больше 35 тысяч участников из 40 стран мира. Дуэт Samshine – единственные самарские чирлидерши с синдромом Дауна 9-летние Марьяна Погорельская и Варвара Дощенко – приняли участие в фестивале по пара чиру, который был в рамках олимпиады

Спортсменки заняли 1 место в дисциплине «Пара чир-фристайл-двойка».

- Гордимся девчонками безмерно! Очень благодарна тем, кто помог и поддержал нас, кто поверил, что «солнечные» дети способны на многое: нашему тренеру, президенту Самарского регионального отделения чирспорта и чирлидинга и всем тем, кто был рядом, держал за нас кулачки и радуется победе наших девчонок, - написала на своей странице «ВКонтакте» Дарья Дощенко, мама Вари.

Чирлидерши выступили и в дисциплине «Пара Данс Соло». Варя заняла третье место, а Марьяна – первое.

Историю девочек «КП»-Самара» рассказывала к Всемирному дню человека с синдромом Дауна. Варя и Марьяна – единственные в регионе чирлидерши с такой особенностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU