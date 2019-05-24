В Самарском театре оперы и балета пройдет перфоманс с участием танцовщика из Доминиканы

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-24T12:03:51+03:00

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В пятницу, 24 мая, на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдет танцевальный перфоманс. В нем примут участие актеры театра, танцовщик Джоел Амадор из Доминиканы и театр танца СКРИМ.

- Джоел Амадор приехал в Россию, чтобы познакомиться с национальной культурой. В Самаре он несколько раз побывал на репетициях театра танца Скрим, после чего и возникла идея совместного творчества, - рассказали в городской администрации.

Начало танцевального перфоманса запланировано на 16:30. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU