Дороги Самары протестирует беспилотный автомобиль

СЕГОДНЯ 13:38 2019-05-24T13:38:21+03:00

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Самара станет одним из городов, в котором пройдет экспериментальное тестирование беспилотного автомобиля StarLine отечественного производства.

- Беспилотник проедет через Нижний Новгород, Казань, Самару, Уфу, Челябинск, Екатеринбург и Пермь. Целью этого заезда станет тестирование беспилотных технологий автомобиля и сбор данных для создания высокоточной карты дорог для подобного вида транспорта, - сообщили представители научно-производственного объединения «СтарЛайн».

В Самару автомобиль-беспилотник приедет 15 июня. Жители смогут следить за его заездом по дорогам города в режиме онлайн. Также у самарцев появится шанс поучаствовать в автоквесте «Найди беспилотник в своем городе».

ИСТОЧНИК KP.RU