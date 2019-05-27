2019-05-27T10:57:49+03:00
Общество

В Самарской области нашли некачественные фарш и молоко

В продуктах выявили превышение веществ, которые могут привести к пищевым отравлением
Анастасия ФИЛАТОВА
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Некачественную продукцию выявили сотрудники испытательной лабораторииНекачественную продукцию выявили сотрудники испытательной лабораторииФото: Архив "КП"
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В Самарской области специалисты выявили некачественное мясо и молоко. В пробах этой продукции сотрудники Самарской испытательной лаборатории нашли превышение бактерий.

- Экспертиза показала, что в 5 пробах куриного фарша и 1 образце мяса свинины есть повышение бактериальной обсемененности, а в 3 пробах сырого молока - превышение соматических клеток и общей бактериальной обсемененности, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Самарской области.

Как отмечают специалисты, наличие большого количества соматический клеток в молоке ведет к снижению его качества. Употребление такой продукции может привести к пищевому отравлению и расстройству желудка. Что касается повышенной бактериальной обсемененности, то это свидетельствует о возможной порче продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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