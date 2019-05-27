2019-05-27T11:59:19+03:00
Происшествия

В Самаре неизвестный в маске и с гранатой ворвался в банк и требовал отдать ему 3 миллиона рублей

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемый задержанПодозреваемый задержанФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Дерзкий налет на банк был совершен в минувшую пятницу, 24 мая, в Самаре. На улице Вилоновской в Ленинском районе неизвестный ворвался в офис финансовой организации и стал требовать денег.

- Мужчина был в маске и вооружен. В руке у него находилась граната. Он просил дать ему 3 миллиона рублей, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Одна из сотрудниц банка успела нажать на тревожную кнопку. Преступник скрылся вместе с сообщником, который ждал его на автомобиле неподалеку. Тем не менее, как стало известно "Комсомолке", злоумышленников уже вычислили и задержали. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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