2019-05-27T16:25:57+03:00
Общество

Самарцы заметили на реке под Кировским мостом пятно из нефтепродуктов

Горожане предположили, что это мазут или солярка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Алексей ПодольскийФото: Алексей ПодольскийФото: vk.com
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Жители Самары вновь заметили на местных водоемах непонятные темные разводы. Они подозревают, что в реки опять начали сбрасывать нефтепродукты.

- Под Кировским мостом по поверхности реки Самары растеклось мазутное пятно, - написал в соцсетях один из местных жителей и предоставил соответствующие фотографии.

По мнению других горожан, это пятно не похоже на мазутное, потому что обычно оно имеет более темный цвет. Они предполагают, что это след от солярки. Однако точная причина происхождения пятна на реке Самаре пока неизвестна.

Напомним, что недавно в Самаре произошел похожий случай с загрязнением Волги нефтепродуктами. Житель Самарской области сливал мазут в реку через ливневую канализацию в районе пятой просеки. Его задержали при повторной попытке сброса мазута в Волгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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