2019-05-28T15:56:51+03:00
Общество

В Самаре запустили движение по ранее закрытому участку трассы А-300

Проезд открыли от улицы Уральской до улицы Хасановской
Анастасия ФИЛАТОВА
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Движение открыли для всех видов транспортаДвижение открыли для всех видов транспортаФото: Максим АГЕЕВ
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Во вторник, 28 мая, в Самаре открыли проезд по участку трассы А-300 «Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном». Речь идет об отрезке от улицы Уральской до улицы Хасановской, который перекрывался из-за работ на канализационном коллекторе по улице Утевской.

- Движение по трассе А-300 было запущено на участке с 8+600 км — 9+150 км. Проезд открылся для всех видов транспорта, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Напомним, ограничение на движение вводилось из-за технологического отказа канализационного коллектора, проходящего по улице Утевской. Недавно сотрудники коммунальный служб завершили перекладку первого участка труб протяженностью 85 метров и приступили к работам на втором участке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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