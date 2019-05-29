2019-05-29T07:56:03+03:00
Общество

В Тольятти бесследно исчезла 15-летняя девушка

Последний раз несовершеннолетнюю видели 27 мая
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Тольятти родственники и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" разыскивают 15-летнюю Екатерину Крайнюкову. Последний раз девушку видели в понедельник, 27 мая. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы Екатерины: рост 160 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы ниже плеч, карие глаза. В день исчезновения она была одета в черную кожаную куртку, серую кофту, голубые джинсы и черные кроссовки.

В настоящее время ведется инфопоиск. Инфорг поиска от ДПСО "Лиза Алерт" - Наталья, телефон: 8-927-734-46-87. Также все, кто что-либо знает о местонахождении девушки, могут обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области проходит региональный этап молодежного конкурса «Театральное Приволжье»
В Сызрани водитель Ford сбил во дворе 4-летнюю девочку
В Самаре во дворе дома на проспекте Кирова разлилось целое море
В Самаре дом на Ленинградской украсили портретом Берии
Лезли на деревья, чтобы увидеть БГ: Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт на набережной Самары
В Самаре в частном доме на Советской Армии произошел серьезный пожар, пострадал мужчина
"Динамо Самара" одержало вторую подряд победу в "Бронзовой серии" чемпионата России по мини-футболу
Стала известна цена билетов на стыковой матч "Крыльев Советов" против "Нижнего Новгорода" на "Самара Арене"
В Самаре убийцу сначала незаконно отпустили из туберкулезной больницы УФСИН, а потом отправили домой по УДО
В Тольятти задержали двух подводных охотников, которые незаконно вылавливали рыбу в Волге
Создадим научный центр мирового уровня: Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве региона с ГК Ростех
На выезде из Тольятти образовалась гигантская пробка, водителям советуют воздержаться от поездок
В колонии в Тольятти осужденный сделал макет Спасской церкви
В Самаре летом 2019 года будут работать 185 пришкольных лагерей с дневным пребыванием
Самарские таможенники задержали фуру с поддельными кроссовками Guссi
В Самаре запустили движение по ранее закрытому участку трассы А-300
В Тольятти на Комсомольском шоссе завалился на бок бетоновоз