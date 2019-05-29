В Тольятти бесследно исчезла 15-летняя девушка

СЕГОДНЯ 07:56 2019-05-29T07:56:03+03:00

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В Тольятти родственники и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" разыскивают 15-летнюю Екатерину Крайнюкову. Последний раз девушку видели в понедельник, 27 мая. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы Екатерины: рост 160 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы ниже плеч, карие глаза. В день исчезновения она была одета в черную кожаную куртку, серую кофту, голубые джинсы и черные кроссовки.

В настоящее время ведется инфопоиск. Инфорг поиска от ДПСО "Лиза Алерт" - Наталья, телефон: 8-927-734-46-87. Также все, кто что-либо знает о местонахождении девушки, могут обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU