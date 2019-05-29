В Самаре из-за провала асфальта на Ново-Вокзальной изменили движение трамваев № 7 и 19
В среду, 29 мая, в Самаре из-за прорыва теплотрассы на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры изменили движение трамваев № 7 и 19.
- Трамваи № 7 будут следовать от Барбошиной поляны до метро "Победа" через 15 микрорайон, а трамваи № 19 будут курсировать от улицы Фадеева через Барбошину поляну, 15 микрорайон до улицы Кабельной. В обратных направлениях они будут ездить по своим маршрутам, - сообщили в администрации Самары.
Напомним, что ранее на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры прямо посреди проезжей части образовался большой провал. Часть асфальта ушла под землю рядом с трамвайными путями. Сейчас на месте коммунальной аварии работают сотрудники ПТС.
ИСТОЧНИК KP.RU