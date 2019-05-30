2019-05-30T11:21:23+03:00
Спорт

Матч ТВ: В случае вылета в ФНЛ «Крылья Советов» отправят Божовича в отставку

По данным телеканала, в этом случае команду возглавит экс-тренер «Сызрани-2003» Дмитрий Воецкий
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Божович возглавил «Крылья» осенью 2018 года.Божович возглавил «Крылья» осенью 2018 года.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Если «Крылья Советов» вылетят в ФНЛ, то руководство самарского клуба отправит в отставку главного тренера Миодрага Божовича. Кроме того, масштабные изменения произойдут и в самом руководстве «КС», сообщает Матч ТВ.

- В эшелонах самарской власти крайне недовольны выступлением команды, которая в последних 7 турах набрала всего одно очко и финишировала на 13-м месте. При этом в клубе образовался дефицит бюджета (около 200 миллионов рублей): зимой новое руководство «Крыльев» провело мощную трансферную кампанию, вложившись в новичков, - говорится на сайте телеканала.

При этом «Крылья» могут расстаться с Божовичем даже если останутся в РПЛ. Этот вопрос поднимут в межсезонье.

Новым главным тренером «КС» может стать бывший наставник «Сызрани-2003», выступающей в ПФЛ, Дмитрий Воецкий.

Напомним, Божович возглавил «Крылья» осенью 2018 года после того, как руководство отправило в отставку Андрея Тихонова. В этом сезоне самарцы финишировали на 13 месте и сыграют в стыковых матчах с «Нижним Новгородом».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области с начала 2019 года выявили 15 случаев бешенства животных
Сызранка в суде простила своего приятеля, который избил ее молотком в подъезде
Жительницу Отрадного наказали рублем за оскорбление бывшей супруги своего возлюбленного в соцсетях
В СамГУПС открылась международная научно-практическая конференция «Самара цифровая’19»
В Самаре на Стара-Загоре открылся Дом инклюзивной культуры
В Самаре на участке Ново-Садовой введут постоянный запрет на остановку транспорта
В Самаре прокуратура нашла в интернете незаконные объявления о вывозе мусора
В Самарской области поймали ульяновца, который незаконно выловил 15 судаков с икрой
В Самаре на Ново-Вокзальной забил фонтан с 9-этажный дом
Дело жителя Самарской области, который пытался подкупить инспектора ГИБДД 200 евро, передали в суд
В Чапаевске ВАЗ-2114 «обнял» опору теплотрассы: пострадали три человека
Ремонт Заводского шоссе в Самаре могут завершить раньше срока
«КидБург Stile» зовет маленьких самарцев на праздник 1 июня
В Самаре в течение недели отремонтируют улицу Юбилейную
В Самарской области возбудили дело из-за падения уровня воды в Куйбышевском водохранилище