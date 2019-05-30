Матч ТВ: В случае вылета в ФНЛ «Крылья Советов» отправят Божовича в отставку

СЕГОДНЯ 11:21 2019-05-30T11:21:23+03:00

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Если «Крылья Советов» вылетят в ФНЛ, то руководство самарского клуба отправит в отставку главного тренера Миодрага Божовича. Кроме того, масштабные изменения произойдут и в самом руководстве «КС», сообщает Матч ТВ.

- В эшелонах самарской власти крайне недовольны выступлением команды, которая в последних 7 турах набрала всего одно очко и финишировала на 13-м месте. При этом в клубе образовался дефицит бюджета (около 200 миллионов рублей): зимой новое руководство «Крыльев» провело мощную трансферную кампанию, вложившись в новичков, - говорится на сайте телеканала.

При этом «Крылья» могут расстаться с Божовичем даже если останутся в РПЛ. Этот вопрос поднимут в межсезонье.

Новым главным тренером «КС» может стать бывший наставник «Сызрани-2003», выступающей в ПФЛ, Дмитрий Воецкий.

Напомним, Божович возглавил «Крылья» осенью 2018 года после того, как руководство отправило в отставку Андрея Тихонова. В этом сезоне самарцы финишировали на 13 месте и сыграют в стыковых матчах с «Нижним Новгородом».

ИСТОЧНИК KP.RU