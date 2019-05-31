Расчищают территорию: в Самаре стартовал капитальный ремонт проспекта Кирова

СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-31T10:50:05+03:00

Дорогу в районе Кировского моста расширят до 4 полос

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В четверг, 30 мая, в Самаре стартовал капитальный ремонт проспекта Кирова. Дорогу собираются обновить на участке от Кировского моста до улицы Ветлянской.

- Приступили к капитальному ремонту проспекта Кирова. Ведем расчистку территории для расширения проезжей части, - сообщили в компании-подрядчике «СамараТрансСтрой».

Напомним, что дорогу обновят на участке протяженностью 1,1 км в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Проезжую часть расширят до 4 полос. Также там обустроят тротуары, освещение, регулируемые пешеходные переходы и осевое барьерное ограждение. Предполагается, что капитальный ремонт продлится до 2020 года. Стоимость работ — 319,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU