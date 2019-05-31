2019-05-31T13:59:53+03:00
Происшествия

В Самаре мужчина украл ключи из сумки своей гражданской жены и обчистил ее семью

Злоумышленник проник в квартиру сестры возлюбленной и забрал оттуда деньги
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Дело рассматривали в Кировском районном судеДело рассматривали в Кировском районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ
Изменить размер текста:

В Самаре осудили 27-летнего гражданина республики Казахстан. Его обвиняли в краже, совершенной с незаконным проникновением в чужое жилище.

- Вечером 18 сентября прошлого года мужчина незаметно взял из сумки своей гражданской супруги ключи от квартиры, где проживает ее сестра. Днем 19 числа, зная что в доме никого не будет, он проник туда, - рассказывают корреспонденту "Комсомолки" в прокуратуре Кировского района, которая представляла сторону обвинения.

Мужчина забрал деньги и имущество семьи, причинив им ущерб на общую сумму 78900 рублей. Этой суммой злоумышленник распорядился по собственному усмотрению.

Дело рассматривали в Кировском районном суде. Фигурант признался в содеянном, а служители Фемиды учли, что он совершил преступление, уже будучи условно осужденным за похожее нарушение закона. В итоге подсудимому назначили 2 года колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре на площади Мочалова высадят голубые ели у уложат тротуарную плитку
МЧС предупреждает о надвигающихся на Самарскую область грозе и сильном ветре
В Самарской области в 2019 году отремонтируют дорогу между Васильевкой и Ташлой
Президент РФ присвоил второе имя аэропорту Курумоч
В Тольятти на заводе по производству автомобилей умер рабочий
В Самарской области отметили снижение первичной заболеваемости ВИЧ
В Самаре нарушившая ПДД автоледи «отправила» мотоциклиста в забор
Аэропорт Курумоч представил летнее расписание рейсов на курорты в 2019 году
В Самаре разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку
В Волге у Сызрани обнаружили больную чумой щуку
Расчищают территорию: в Самаре стартовал капитальный ремонт проспекта Кирова
«Проведите обработку!»: жителей Самары атаковали полчища комаров
Самарских велосипедистов приглашают на кубок ВелоСамары по кросс-кантри
Где живет больше всего алиментщиков: самарские приставы составили карту должников региона
В Самаре ищут человека, готового налаживать отношения с рептилоидами за 180 тысяч рублей
В Самаре из-за провала на Ново-Вокзальной два автобуса пустили в объезд
В Самаре на улице Победы посреди дороги образовался провал
На финале Кубка России абоненты МегаФона проговорили больше, чем на первом матче ЧМ в Самаре
Президиум генсовета ЕР одобрил кандидатуру Александра Нефедова в Самарскую губдуму
В Тольятти поджигатель леса напал на заснявшего его прохожего
В Самаре высокопоставленного железнодорожника отправили на 2 года в колонию за крупную взятку
Как добраться до стадиона «Самара Арена» 2 июня на матч «Крылья Советов» - «Нижний Новгород»
Проект реконструкции улицы XXII Партсъезда скорректируют за 10 млн рублей
«Находились на объекте в нерабочее время»: руководство объяснило смерть рабочих в канализационном колодце
«Провал зеленеет»: в Самаре провалился асфальт на улице Ново-Вокзальной
В Самаре у Струковского сада водитель трала зацепил катком провода
В Самарском зоопарке пара лебедей-шипунов впервые принесла потомство
В центре Самары пассажирский автобус влетел на перекрестке в такси