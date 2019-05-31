В Самаре мужчина украл ключи из сумки своей гражданской жены и обчистил ее семью

СЕГОДНЯ 13:32 2019-05-31T13:59:53+03:00

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В Самаре осудили 27-летнего гражданина республики Казахстан. Его обвиняли в краже, совершенной с незаконным проникновением в чужое жилище.

- Вечером 18 сентября прошлого года мужчина незаметно взял из сумки своей гражданской супруги ключи от квартиры, где проживает ее сестра. Днем 19 числа, зная что в доме никого не будет, он проник туда, - рассказывают корреспонденту "Комсомолки" в прокуратуре Кировского района, которая представляла сторону обвинения.

Мужчина забрал деньги и имущество семьи, причинив им ущерб на общую сумму 78900 рублей. Этой суммой злоумышленник распорядился по собственному усмотрению.

Дело рассматривали в Кировском районном суде. Фигурант признался в содеянном, а служители Фемиды учли, что он совершил преступление, уже будучи условно осужденным за похожее нарушение закона. В итоге подсудимому назначили 2 года колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU