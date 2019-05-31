В Самаре мужчина украл ключи из сумки своей гражданской жены и обчистил ее семью
В Самаре осудили 27-летнего гражданина республики Казахстан. Его обвиняли в краже, совершенной с незаконным проникновением в чужое жилище.
- Вечером 18 сентября прошлого года мужчина незаметно взял из сумки своей гражданской супруги ключи от квартиры, где проживает ее сестра. Днем 19 числа, зная что в доме никого не будет, он проник туда, - рассказывают корреспонденту "Комсомолки" в прокуратуре Кировского района, которая представляла сторону обвинения.
Мужчина забрал деньги и имущество семьи, причинив им ущерб на общую сумму 78900 рублей. Этой суммой злоумышленник распорядился по собственному усмотрению.
Дело рассматривали в Кировском районном суде. Фигурант признался в содеянном, а служители Фемиды учли, что он совершил преступление, уже будучи условно осужденным за похожее нарушение закона. В итоге подсудимому назначили 2 года колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU