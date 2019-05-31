2019-05-31T19:55:37+03:00
Общество

Сергей Жуков заявил, что в следующем году попробует собрать в Самаре стадион

Лидер группы «Руки Вверх!» обмолвился об этом на концерте
Дмитрий КРИВЕНЦОВВера ЦЫГАНКОВА
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Жуков: «Самара бьёт рекорды, второй концерт за два дня и полный зал. Видимо, надо собирать здесь стадион».Жуков: «Самара бьёт рекорды, второй концерт за два дня и полный зал. Видимо, надо собирать здесь стадион».Фото: "КП" Архив
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Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил, что попробует в следующем году собрать в Самаре стадион. Сделал он это на своем концерте в Самаре, который прошел в пятницу, 31 мая.

- Самара бьёт рекорды, второй концерт за два дня и полный зал. Видимо, надо собирать здесь стадион. Попробуем сделать это в следующем году, - передает слова Сергея Жукова корреспондент «КП-Самара».

Напомним, лидер группы «Руки Вверх» связан с Самарской областью – после школы он жил в Самаре и Тольятти. В Самаре Жуков познакомился с Алексеем Потехиным, уроженцем Новокуйбышевска, и основал с ним группу «Руки Вверх!».

На стадионе «Самара Арена» этим летом уже пройдет концерт – там в рамках стадионного тура выступит Сергей Шнуров и группа «Ленинград».

ИСТОЧНИК KP.RU

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