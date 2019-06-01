Амфитеатр, скейтпарк и концертная площадка: набережную у кремля в Сызрани благоустроят

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-01T09:55:58+03:00

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В пятницу, 31 мая, в рамках архитектурного форума «Зодчество VRN» подвели окончательные итоги всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. По размеру выделенных денег Самарская область заняла первое место – региону дадут 289 млн рублей на преобразование ландшафтов в нескольких городах региона.

Одним из самых интересных проектов эксперты посчитали благоустройство набережной в Сызрани. Проект получил название «История на берегу трех рек». В его рамках облагородят территорию у Кремлевского холма, где сливаются Крымза, Волга и Сызранка. Концепция обновления отражает историю города и включает современные элементы, такие как концертные, спортивные и событийные площадки, прогулочные и парковые зоны. Там появится причал для прогулочных лодок и катамаранов, скейтпарк, просторная площадка для проведения городских праздников, смотровой амфитеатр. В зоне отдыха поставят круглые красные уличные кресла, которые отсылают к одному из символов Сызрани – помидору.

Набережная к следующему году преобразуется.

По мнению уроженца Сызрани, депутата Государственной думы Евгения Серпера, облагораживание «берега трех рек» даст мощный толчок развитию города.

- Для жителей Сызрани эта территория имеет особое значение, - считает Серпер. - Это во всех смыслах историческое место, которое имеет огромный потенциал. Здесь находится главный символ, «сердце» города – сызранский Кремль, и очень важно, что авторам проекта удалось создать такую архитектурную концепцию, которая только подчеркивает его достоинства и уникальность этой исторической территории. Получилась достойная оправа для драгоценного камня. Считаю очень важным, что жители активно участвовали в обсуждении этого проекта. Большинство их мнений и пожеланий были учтены архитекторами. Считаю, что Сызрань и ее жители заслужили красивую, благоустроенную набережную. Уверен, что эта общая для всех жителей города победа в конкурсе не последняя. Будем в дальнейшем предпринимать для этого все необходимые совместные усилия.

Проект по благоустройству набережной в Сызрани реализуют в несколько этапов. Закончить планируют в следующем году.

Так будет выглядеть проход под мостом в Сызрани.

Еще один проект-победитель из Самарской области, который отметили эксперты – благоустройство центрального парка в Жигулевске. По словам главы города Дмитрия Холина, победа стала возможна благодаря общей скоординированной работе всех ветвей власти и активных жителей города. По мнению Евгения Серпера, в депутатский округ которого входит города-победители Жигулевск и Сызрань, успешный опыт участия в конкурсе необходимо развивать, чтобы в следующем году в рамках нацпроекта получить новые федеральные гранты на благоустройство значимых общественных пространств муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU