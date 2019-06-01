В Тольятти задержали поджигателя леса, который напал на прохожего, снимавшего его на камеру

СЕГОДНЯ 11:13 2019-06-01T11:13:39+03:00

Парню оказалось 23 года, в отношении него проводят проверку

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Полицейские разыскали поджигателя леса в Тольятти. Им оказался 23-летний житель Автозаводского района города. Парня уже задержали, сообщает пресс-служба тольяттинской мэрии.

- Разыскать его помогла ориентировка, составленная при участии очевидца, которому удалось сфотографировать злоумышленника, - уточнили в горадминистрации.

Сейчас в отношении молодого человека проводят проверку – полиция проверяет, не причастен ли парень к другим случаям пожога леса. Кроме того, правоохранители проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений прохожему, который заснял поджигателя на телефон.

Напомним, 30 мая в интернете появились фото молодого человека, который поджигал сухие ветки в лесу Тольятти. Парень увидел, что его снимают, напал на прохожего и скрылся. Огонь охватил около 400 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU