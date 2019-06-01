СМИ: в Октябрьске нашли тело избитой до неузнаваемости голой женщины
Однако правоохранители официально эту информацию не подтвердили
Женщину якобы обнаружили в районе 10 часов утра в кустах недалеко от железнодорожных путей в районе Правой Волги.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу, 1 июня, в Октябрьске нашли труп женщины. На погибшей не было одежды, сама она была избита до неузнаваемости, пишет КТВ-Луч, ссылаясь на очевидцев. Женщину якобы обнаружили в районе 10 часов утра в кустах недалеко от железнодорожных путей в районе Правой Волги. Однако официально правоохранители эту информацию не подтвердили.
- Женщина была без одежды и избита до неузнаваемости, - приводит сайт телеканала слова очевидца.
Возраст погибшей пока не установили. По сведениям телеканала, детали происшествия сейчас выясняют.
ИСТОЧНИК KP.RU