«Остерегайтесь подозрительных животных!»: самарцев предупреждают о распространении опасных болезней среди лесных зверей
Жителей Самарской области просят внимательнее относиться к подозрительным животным в лесах. Они могут быть носителями опасных для человека и домашних животных заболеваний. Об этом сообщает департамент охоты и рыболовства.
- Участились случаи выявления таких болезней, рассказали в ведомстве. – Есть реальная угроза их распространения среди животных, на которых охотятся жители. Владельцам охотугодий нужно постоянно обследовать территорию. При обнаружении трупа животного или ослабленного и подозрительного животного нужно обращаться к нам.
В Самарской области с января по май были зафиксированы 15 случаев бешенства, один из них – в Самаре.
ИСТОЧНИК KP.RU