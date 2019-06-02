«Остерегайтесь подозрительных животных!»: самарцев предупреждают о распространении опасных болезней среди лесных зверей

СЕГОДНЯ 16:28 2019-06-02T16:28:13+03:00

Не забывайте, что дикое животное может быть опасным, каким бы милым оно не казалось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала года в регионе зафиксированы 15 случаев бешенства

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Жителей Самарской области просят внимательнее относиться к подозрительным животным в лесах. Они могут быть носителями опасных для человека и домашних животных заболеваний. Об этом сообщает департамент охоты и рыболовства.

- Участились случаи выявления таких болезней, рассказали в ведомстве. – Есть реальная угроза их распространения среди животных, на которых охотятся жители. Владельцам охотугодий нужно постоянно обследовать территорию. При обнаружении трупа животного или ослабленного и подозрительного животного нужно обращаться к нам.

В Самарской области с января по май были зафиксированы 15 случаев бешенства, один из них – в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU