В Самарской области спасатели тушили частный дом и гаражи

СЕГОДНЯ 17:38 2019-06-02T17:38:38+03:00

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В воскресенье, 2 июня в Ставропольском районе Самарской области произошел сильный пожар. Об этом сообщаю в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в селе Подстепки было получено на пульт дежурного около 13:40. Там были охвачены огнем два гаража, кровля и пристрой частного дома - всего 250 кв. м.

На месте работали 17 человек личного состава и 10 единиц спецтехники. Ликвидировали пожар в 15:10.

ИСТОЧНИК KP.RU