2019-06-02T17:38:38+03:00
Происшествия

В Самарской области спасатели тушили частный дом и гаражи

На ликвидацию огня сотрудникам МЧС потребовалось 1,5 часа
Кирилл КАРИМОВ
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На месте работали 17 человекНа месте работали 17 человекФото: Архив "КП"
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В воскресенье, 2 июня в Ставропольском районе Самарской области произошел сильный пожар. Об этом сообщаю в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в селе Подстепки было получено на пульт дежурного около 13:40. Там были охвачены огнем два гаража, кровля и пристрой частного дома - всего 250 кв. м.

На месте работали 17 человек личного состава и 10 единиц спецтехники. Ликвидировали пожар в 15:10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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