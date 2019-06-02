В Самарской области спасатели тушили частный дом и гаражи
На ликвидацию огня сотрудникам МЧС потребовалось 1,5 часа
На месте работали 17 человекФото: Архив "КП"
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В воскресенье, 2 июня в Ставропольском районе Самарской области произошел сильный пожар. Об этом сообщаю в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Сообщение о пожаре в селе Подстепки было получено на пульт дежурного около 13:40. Там были охвачены огнем два гаража, кровля и пристрой частного дома - всего 250 кв. м.
На месте работали 17 человек личного состава и 10 единиц спецтехники. Ликвидировали пожар в 15:10.
ИСТОЧНИК KP.RU