2019-06-03T09:22:07+03:00
Происшествия

В Самаре началась проверка после удара током детей в парке Победы

Ребят доставили в больницу с ожогами
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дети получили удары током на этой сценеДети получили удары током на этой сценеФото: соцсети
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В Самаре сразу несколько ведомств начали проверку после ЧП в парке Победы, которое произошло в воскресенье, 2 июня. Напомним, в тот день ребенка ударило током, когда он игрался на сцене. Мальчика госпитализировали в больницу. Позднее стало известно, что таким же образом пострадал еще один ребенок.

- Проверка началась до происшествия. Касалась она батутов. Теперь проверку будут проводить несколько ведомств, в том числе полиция и следственный комитет, - сообщили представители МАУ «Парки Самары».

По словам чиновников, возможной причиной случившегося в парке Победы стало то, что один из предпринимателей проложил временную проводку к своей точке, закрепив за опору сцены. В рамках проверки специалисты дадут оценку произошедшему и определят степень виновности всех, кто к этому причастен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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