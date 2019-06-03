В Самаре началась проверка после удара током детей в парке Победы

СЕГОДНЯ 09:22 2019-06-03T09:22:07+03:00

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В Самаре сразу несколько ведомств начали проверку после ЧП в парке Победы, которое произошло в воскресенье, 2 июня. Напомним, в тот день ребенка ударило током, когда он игрался на сцене. Мальчика госпитализировали в больницу. Позднее стало известно, что таким же образом пострадал еще один ребенок.

- Проверка началась до происшествия. Касалась она батутов. Теперь проверку будут проводить несколько ведомств, в том числе полиция и следственный комитет, - сообщили представители МАУ «Парки Самары».

По словам чиновников, возможной причиной случившегося в парке Победы стало то, что один из предпринимателей проложил временную проводку к своей точке, закрепив за опору сцены. В рамках проверки специалисты дадут оценку произошедшему и определят степень виновности всех, кто к этому причастен.

ИСТОЧНИК KP.RU