Бывший глава департамента туризма Самарской области устроился на работу в гостиницу

СЕГОДНЯ 18:20 2019-06-03T18:20:34+03:00

На поиски нового места службы у Михаила Мальцева ушло около двух месяцев

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Стала известна судьба бывшего руководителя департамента туризма Самарской области Михаила Мальцева, который ушел с занимаемой должности 1 апреля этого года. Отдохнув от службы в региональном правительстве, он, как пишут СМИ, решил продолжить свою трудовую деятельность в сфере гостиничного бизнеса.

Насколько известно, теперь Михаил Мальцев занимает пост генерального менеджера отеля «7 авеню», который находится на улице Ново-Садовой. Эта гостиница открылась в Самаре не так давно - в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Напомним, что Михаил Мальцев возглавлял департамент туризма в течение 10 лет. Он покинул свой пост по собственному желанию около двух месяцев назад. Пока ведомство нового руководителя еще не получило.

ИСТОЧНИК KP.RU