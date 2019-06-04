2019-06-04T11:20:41+03:00
Общество

«АКОМ» - «Благотворитель года-2018»

31 мая во время торжественного мероприятия «Тольятти в свете софитов», посвященного празднованию Дня города, состоялось подведение итогов конкурса «Благотворитель года»
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В номинации среди юридических лиц победителем в пятый раз стала группа компаний «АКОМ». Памятную статуэтку вручил президенту ГК «АКОМ» Н.М. Игнатьеву глава г.о. Тольятти С.А.Анташев.

«АКОМ» свыше 13 лет занимается благотворительностью на территории Самарской области. На постоянной основе оказывается поддержка ветеранским организациям, реабилитационному центру «Гармония», школам, многодетным и малообеспеченным семьям. Материальная помощь непосредственно в 2018 году была направлена на реализацию проектов «Шаг навстречу», «Две звезды», «Comfort care» и др. Поддержаны различные спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Благотворительные акции осуществлялись как через фонды - ГБФ «Фонд Тольятти», общественный фонд решения социальных задач г.о. Жигулевск «Городской стратегический совет», так и самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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