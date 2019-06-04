СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-04T12:18:06+03:00

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В Самаре стартовал ремонт участка улицы Профильной. Ее обновят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» на участке от Заводского шоссе до дома № 4 корпус 13 по проезду Мальцева. Протяженность участка — 0,7 км.

- Сейчас рабочие занимаются удалением старого слоя асфальта. После этого они приступят к выставлению дождевых и смотровых колодцев на проектную отметку, а затем займутся укладкой 5-сантиметрового верхнего слоя асфальта, - рассказал заведующий сектором контроля за ремонтом автомобильных дорог и объектами благоустройства МБУ «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

Основные виды работ дорожники проводят ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Полностью завершить ремонт проезжей части они должны в начале следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU