Александр Нефедов пополнил ряды депутатов Самарской губдумы

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-04T13:16:48+03:00

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Бывший вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Александр Нефедов официально стал депутатом губернской думы. Во вторник, 4 июня, председатель избирательной комиссии региона Вадим Михеев лично вручил ему соответствующее удостоверение.

- Региональный избирком принял постановление о передаче вакантного мандата депутата Самарской губернской думы 6 созыва Александру Нефедову на заседании 3 июня. После этого он был зарегистрирован в качестве депутата, - сообщили в пресс-службе областного избиркома.

Отметим, место депутата в Самарской губдуме стало вакантно после того, как свои полномочия сложил Сергей Денщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU