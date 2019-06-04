2019-06-04T14:26:01+03:00
Происшествия

Появилось видео смертельного ДТП в Самаре, где "Тойота Рав 4" переехала женщину с ребенком

Сейчас полицейские продолжают проводить проверку по факту случившегося
Михаил ГОРЮНОВ
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Момент жуткой аварии попал на видеорегистратор другого автомобиляМомент жуткой аварии попал на видеорегистратор другого автомобиляФото: скрин с видео
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Самарские полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах жуткой аварии, произошедшей сегодня утром, во вторник 4 июня, на пересечении улиц Солнечной и Губанова. Напомним, там погибла 27-летняя девушка и травмы получил трехлетний ребенок, няней которого, по предварительной версии, она являлась.

- Столкнулись "Астон Мартин" и "Тойота Рав 4". Женщина-пешеход находилась на тротуаре с ребенком и после аварии оказалась под колесами кроссовера, который вылетел на тротуар, - рассказывают очевидцы событий.

Ребенка госпитализировали в больницу. Сейчас, как сообщает ГУ МВД Самарской области, сотрудники Управления ГИБДД проводят проверку по факту случившегося, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Отметим, что в социальных сетях появилось видео страшного происшествия. Слабонервным к просмотру оно не рекомендуется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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