Появилось видео смертельного ДТП в Самаре, где "Тойота Рав 4" переехала женщину с ребенком
Самарские полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах жуткой аварии, произошедшей сегодня утром, во вторник 4 июня, на пересечении улиц Солнечной и Губанова. Напомним, там погибла 27-летняя девушка и травмы получил трехлетний ребенок, няней которого, по предварительной версии, она являлась.
- Столкнулись "Астон Мартин" и "Тойота Рав 4". Женщина-пешеход находилась на тротуаре с ребенком и после аварии оказалась под колесами кроссовера, который вылетел на тротуар, - рассказывают очевидцы событий.
Ребенка госпитализировали в больницу. Сейчас, как сообщает ГУ МВД Самарской области, сотрудники Управления ГИБДД проводят проверку по факту случившегося, по ее итогам будет принято процессуальное решение.
Отметим, что в социальных сетях появилось видео страшного происшествия. Слабонервным к просмотру оно не рекомендуется.
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ИСТОЧНИК KP.RU