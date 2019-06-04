Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия в самарском парке Победы, где троих детей ударило током

СЕГОДНЯ 19:11 2019-06-04T19:33:26+03:00

К металлической конструкции сцены был прикреплен поврежденный кабель Фото: другой источник.

Малыши стояли возле сцены, а после случившегося были доставлены в больницу с ожогами

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Следователи приняли процессуальное решение по факту происшествия в городском парке Победы. Напомним, что там троих детей ударило током. Советским межрайонным следственным отделом Самары возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- По версии следствия, не позднее 2 июня индивидуальный предприниматель совершил подключение к электросети парка через электрощит, проложив поврежденный кабель к указанному щиту ненадлежащим образом, прикрепив кабель к металлической конструкции сцены, в результате чего она оказалась под электрическим напряжением, тем самым создав угрозу безопасности жизни и здоровья людей, - сообщает сегодня пресс-служба СУ СК по региону.

В результате халатности предпринимателя, трое 7-летний детей, находившихся около сцены, получили удар током и с ожогами были доставлены в больницу. Ребятам оказана помощь врачей.

Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU