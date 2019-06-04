Появилось видео происшествия в Тольятти, где ветром снесло батут с детьми

СЕГОДНЯ 19:32 2019-06-04T19:32:57+03:00

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Сотрудники центрального межрайонного следственного отдела Тольятти возбудили уголовное дело в связи со ЧП 1 июня, когда возле ТЦ "Акварель" ветром снесло батут с детьми. Виновным придется отвечать по части 2 статьи 238 УК РФ - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- 1 июня обществом с ограниченной ответственностью эксплуатировался надувной батут в нарушении требований безопасности жизни и здоровья потребителей: при скорости ветра более 8 м/с и ненадлежащем закреплении балластной системы надувного батута, - рассказывают сегодня в пресс-службе СУ СК Самарской области.

В результате того, что аттракцион не закрыли, произошло опрокидывание батута. Травмы получили двое детей - одному из них 8 лет, другому 6. Сейчас правоохранители продолжают расследование.

Происшествие с батутом в Тольятти.Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. б ч. 2. ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, 1 июня 2019 года обществом с ограниченной ответственностью эксплуатировался надувной батут в нарушении требований безопасности жизни и здоровья потребителей: при скорости ветра более 8м/с и ненадлежащем закреплении балластной системы надувного батута. В результате чего произошло опрокидывание батута и травмирование двух малолетних детей, 2011 и 2013 года рождения. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU