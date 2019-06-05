В Самаре не нашлось желающих приобрести часть ТЦ «Парк Хаус» за 1,23 млрд рублей

СЕГОДНЯ 08:46 2019-06-05T08:46:19+03:00

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В Самаре признали несостоявшимися торги по продаже 28,68 тысяч квадратных метров площадей торгового центра «Парк Хаус» и земельного участка под ним. Желающих приобрести этот объект за 1,23 млрд рублей так и не нашлось.

- Торги были признаны несостоявшимися, поскольку на них не было подано ни одной заявки, - говорится в сообщении, размещенном в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Хотя продать ТЦ не удалось, организаторы торгов намерены вновь попробовать это сделать. Они назначили повторный аукцион. Он стартует 10 июня. К слову, чтобы «заманить» потенциальных покупателей, цену на объект снизили до 1,107 млн рублей.

Напомним, собственником ТЦ «Парк Хаус» является ООО «Арес Недвижимость». Летом 2017 года Райффайзенбанк, которому компания задолжала по кредитному соглашению 3,04 млрд рублей, обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием о банкротстве. Кредит как раз предоставлялся на покупку площадей в ТЦ «Парк Хаус», земли под ним и нежилого здания на пересечении улицы XXII Партсъезда и Московского шоссе. В августе 2018 года «Арес Недвижимость» было признано банкротом, а его здание в дальнейшем выставлено на торги.

ИСТОЧНИК KP.RU