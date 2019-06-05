В Тольятти финансовая пирамида нанесла жителям ущерб на 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:54 2019-06-05T09:54:03+03:00

Финансовая пирамида функционировала в Автограде на протяжении почти одного года Фото: Архив "КП"

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В Тольятти правоохранители возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО ПК «Фабрика Продуктов ВС», которое подозревают в организации финансовой пирамиды. Об этом сообщает прокуратура Центрального района Автограда.

- Финансовая пирамида функционировала в офисе на улице Карбышева с 8 мая 2018 года по 28 февраля 2019 года. Там пайщикам кооператива предлагали вложить деньги под 13-20% годовых. При этом проценты злоумышленники планировали выплатить за счет привлечения денег других людей, - рассказали в надзорном ведомстве.

По данным правоохранителей, на самом деле организация не вела никакой инвестиционной и другой предпринимательской деятельности. Сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды составила более 3 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU