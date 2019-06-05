В Самарской области нашли подрядчика для строительства путепровода возле Жигулевска

СЕГОДНЯ 16:18 2019-06-05T16:18:13+03:00

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В Самарской области подвели итоги аукциона по выбору подрядчика для строительства на 960 км трассы М-5 «Урал» путепровода через железную дорогу в районе Жигулевска. Торги выиграло сызранское ООО «Автодоринжиниринг».

- Помимо компании из Сызрани в торгах участвовало московское ПАО «Мостотрест». «Автодоринжиниринг» снизил цену контракта с 2,02 млрд рублей до 2,011 млрд рублей, поэтому выбор пал именно на него, - говорится на сайте госзакупок.

Напомним, работы должны стартовать уже в этом году. Общая протяженность участка строительства составит 6,13 км, а протяженность эстакады — 405 погонных метров. Предполагается, что путепровод будет включать четыре полосы и раздельные пролетные строения под каждое направление движения. Также подрядчику предстоит построить подземный пешеходный тоннель.

ИСТОЧНИК KP.RU