В Самаре спорткомплекс «Ипподром Арена» оставили без газа

СЕГОДНЯ 12:10 2019-06-06T12:10:59+03:00

Виной тому — долги перед ресурсоснабжающей компанией

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В Самаре приостановили газоснабжение котельной спорткомплекса «Ипподром Арена», который находится на проспекте Кирова.

- Ответственность за котельную лежит на ООО «СамРЭК-Эксплуатация». Компания накопила долг перед поставщиком газа — ООО «Газпром межрегионгаз Самара», поэтому было принято решение приостановить подачу услуги, - сообщили в пресс-службе компании «СВГК», которая является владельцем подводящих сетей газоснабжения.

Во вторник, 4 июня, сотрудники «СВГК» выехали в спорткомплекс и перекрыли подачу газа в котельную. На какой именно срок «Ипподром Арену» лишили газа, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU