В Самаре спорткомплекс «Ипподром Арена» оставили без газа
Виной тому — долги перед ресурсоснабжающей компанией
Котельная спорткомплекса лишилась газа из-за долговФото: Яндекс.Карты
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В Самаре приостановили газоснабжение котельной спорткомплекса «Ипподром Арена», который находится на проспекте Кирова.
- Ответственность за котельную лежит на ООО «СамРЭК-Эксплуатация». Компания накопила долг перед поставщиком газа — ООО «Газпром межрегионгаз Самара», поэтому было принято решение приостановить подачу услуги, - сообщили в пресс-службе компании «СВГК», которая является владельцем подводящих сетей газоснабжения.
Во вторник, 4 июня, сотрудники «СВГК» выехали в спорткомплекс и перекрыли подачу газа в котельную. На какой именно срок «Ипподром Арену» лишили газа, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU