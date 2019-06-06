2019-06-06T12:10:59+03:00
Общество

В Самаре спорткомплекс «Ипподром Арена» оставили без газа

Виной тому — долги перед ресурсоснабжающей компанией
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Котельная спорткомплекса лишилась газа из-за долговКотельная спорткомплекса лишилась газа из-за долговФото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

В Самаре приостановили газоснабжение котельной спорткомплекса «Ипподром Арена», который находится на проспекте Кирова.

- Ответственность за котельную лежит на ООО «СамРЭК-Эксплуатация». Компания накопила долг перед поставщиком газа — ООО «Газпром межрегионгаз Самара», поэтому было принято решение приостановить подачу услуги, - сообщили в пресс-службе компании «СВГК», которая является владельцем подводящих сетей газоснабжения.

Во вторник, 4 июня, сотрудники «СВГК» выехали в спорткомплекс и перекрыли подачу газа в котельную. На какой именно срок «Ипподром Арену» лишили газа, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24