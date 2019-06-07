Появилось видео последствий смертельного ДТП по Самарой с участием «Ларгуса» и автокрана
Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла на трассе М-5 в Красноярском районе в пятницу, 7 июня. Напомним, там около 6 часов утра за мостом через реку Сок столкнулись автомобиль «Лада Ларгус» и автокран. В результате случившегося погибли три человека, еще четверо получили различные травмы. Из покореженной легковушки их доставали спасатели.
- По предварительным данным, «Ларгус» ехал в сторону Тольятти со значительным превышением скорости. Автокран двигался в попутном направлении. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в большегруз, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.
Сотрудники техногенного отряда деблокировали из «Ларгуса» двоих погибших и двоих пострадавших в тяжелом состоянии. Для их извлечения спасатели использовали гидравлический инструмент. Аварийно-спасательные работы на месте ДТП они завершили в 8:35. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
Смертельное ДТП под Самарой с участием "Ларгуса" и автокрана 07.06.2019.Ларгус залетел под автокран. 7 пострадавших из них трое погибших.
ИСТОЧНИК KP.RU