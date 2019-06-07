2019-06-07T13:27:56+03:00
Общество

Спасение от жары и духоты: в Самаре могут появиться автобусы с кондиционерами

О закупке новых более комфортных автобусов чиновников попросили жители города
Анастасия ФИЛАТОВА
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В жару в часы пик автобусы превращаются в парилкиВ жару в часы пик автобусы превращаются в парилкиФото: Архив "КП"
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С наступлением жаркой погоды в автобусах Самары стало довольно проблематично ездить: салоны превратились в самые настоящие парилки. Особенно это ощущается в часы пик, когда в автобусы набиваются много пассажиров.

- В часы пик не то, что сквозняка нет, дышать нечем! Так утрамбуешься, что легкие не могут нормально развернуться! А в жару, совсем погибель. Люди не падают в обморок только благодаря соседнему плечу, - пожаловались в Твиттере горожане.

Самарцы обратились к властям с просьбой закупить новые автобусы с большими форточками, через которые мог бы нормально проникать воздух. В «СамараАвтоГазе» сообщили, что передали данное предложение руководству. А в департаменте транспорта Самары, в свою очередь, отметили, что, возможно, получится заказать партию автобусов с кондиционерами. Правда, когда именно планируется сделать заказ, чиновники не уточнили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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