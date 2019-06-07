В Самаре из-за «ВолгаФеста-2019» закроют проезд по улице Максима Горького
В эти выходные, 8 и 9 июня, на набережной реки Волги в Самаре пройдет масштабный фестиваль «ВолгаФест». Для гостей и жителей города запланирована большая развлекательная программа. Предполагается, что мероприятие соберет большое количество людей. В связи с этим для обеспечения безопасности дорожного движения в районе набережной будет перекрыто движение транспорта.
- С 9:00 до 23:00 8 июня и с 9:00 до 23:00 9 июня нельзя будет ездить по участку улицы Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновской, - сообщили в городской администрации.
Также на этом участке улицы с 20:00 7 июня до 23:00 9 июня будут запрещены остановка и стоянка транспорта. Ограничения коснутся и работы автобуса № 11. С 9:00 до 23:00 8 июня и с 9:00 до 23:00 9 июня он будет курсировать по скорректированной схеме.
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ИСТОЧНИК KP.RU