В Самаре меняют трубу на месте прорыва теплотрассы на ул. Ташкентской минувшей зимой

СЕГОДНЯ 20:13 2019-06-07T20:13:22+03:00

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В Самаре на пересечении улицы Ташкентской и Стара-Загора, где минувшей зимой произошла авария, оставившая без тепла более 300 домов, начали работы по перекладке труб. Прямо сейчас здесь активно ведут раскопки, вынимают старую теплотрассу, которую никто не трогал с 80-х годов прошлого века и закладывают в тепловую камеру новую трубу большего диаметра. Всего переложить на этом участке собираются 2,5 километра коммуникаций. Из-за работ пришлось перекрыть движение по Ташкентской. Пока без горячей воды сдитя и жители близлежащих домов, но это также связано и с технологическими испытаниями до 10 июня.

- Сегодня все работы идут по графику. На 36% демонтировали старые контрукции, почти на половину провели земляные работы. Должны все закончить до 10 сентября, постараемся и раньше. Мы постарались минимизировать неудобства для горожан. На время работ разработали маршрут движения транспорта вместе с ГИБДД, учли и трафик к областной больнице им. Середавина, - объяснил главный инженер АО «ПТС» Максим Батурин.

В свою очередь представители подрядчика отметили, что временное снабжение жителей горячей водой уже практически готово, скоро все удобства горожанам вернут. Придется только немного потерпеть сложности из-за работ на теплотрассе. Правда, сами жители не возмущаются: им бы хотелось, чтобы зимой больше не случалось перебоев с горячей водой и теплом, а для этого уж лучше приготовить теплотрассы летом.

Всего в этом году в Самаре переложат 20 км теплосетей. Работы пройдут на Алма-Атинской, Физкультурной и проспекте Кирова. На эти работы направят 840 млн рублей.

СПРАВКА КП

Для больницы Середавина энергетики оставили три маршрута проезда. Кроме того, на территории медицинского учреждения построили временную дорогу.

Эту теплотрассу поменяют практически полностьюФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU