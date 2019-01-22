Коммунальная авария на теплотрассе по ул.Ташкентская и Стара-Загора: что случилось, кто пострадал, когда дадут отопление

Масштабная авария на теплотрассе по ул.Ташкентская и Стара-Загора оставила без тепла близлежащие дома. Днем здесь прорвало трубу с горячей водой. Кипяток полился рекой на проезжую часть, сразу образовался потоп.

В Самаре затопило проезжую часть на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора. Авария ПТС на ул. Ташкентской @Rudakov_i_a @adm_kir63 https://t.co/6HMMRW1zJS

Машины встали, всю дорогу заволокло горячим паром. Как сообщили в минздраве, пострадало несколько человек: их госпитализировали с сильными ожогами, у одной женщины по словам очевидцев с ног буквально слазила кожа. Среди пострадавших пешеходы, которые пытались перейти дорогу. В больницу попали пять взрослых и один ребенок. Заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская пообщалась с пострадавшими в больнице им. Пирогова, где они лежат в ожоговом отделении. Сейчас им оказывают всю необходимую врачебную помощь.

В "осаде" оказался трамвай с пассажирами - им помогали выбраться сотрудники МЧС.

- Люди сидели больше часа в одном трамвае, им пришлось вызвать спасателей из МЧС, иначе выйти просто не получалось, они сварились бы на месте, - рассказали КП-Самара очевидцы.

Из-за аварии на теплотрассе люди оказались заперты в душном трамвае.

Пешеходы бросались в горячие лужи и попадали в больницу

Некоторые горожане предположили, что причина аварии - снос незаконного киоска, который проводился неподалеку. Якобы, именно в процессе работ повредили теплотрассу. В ПТС информацию не подтвердили, отметив, что работы проводились, но далеко от трубы.

Как выяснили прибывшие на место ремонтные бригады ПТС, на пересечении Ташкентской и Стара-Загора оказалась повреждена тепломагистраль диаметром 100 мм на глубине 1,5 метра. Вода вышла на поверхность, залила проезжую часть. Движение пришлось ограничить до тех пор, пока всю воду не откачали и не произвели отключение. Транспорт по улицам пустили уже около 19.00. К этому времени специалистам удалось локализовать прорыв. Сначала восстановили движение по ул. Стара-Загора, затем по Ташкентской в сторону Московского шоссе. На объекте работали 15 специалистов и 7 единиц техники. На месте аварии побыала Елена Лапушкина, глава Самары. Она убедилась, что люди обеспечены всем необходимым, работает полевой штаб.

Вот это отремонтировали! Авария на теплотрассе в Самаре.

К ликвидации аварии приступили еще днем во вторник

Без тепла из-за аварии остались 471 дом в Кировском районе. Также в зону отключения попали больницы и школы, в частности областная больница им. Середавина и больница на ул. Шверника. Теплоснабжение этих учреждений организовали по резервной схеме. В больнице Середавина на время, пока подключение к резервному источнику производилось, завезли обогреватели. А перинатальный центр использовал резервное энергообеспечение.

- В 00:00 земляные работы планируют завершить, начнутся сварочные работы. В первой половине дня 23 января в дома начнет поступать тепло. Детские сады и школы в зоне аварии оповещены, занятия в первую смену отменены, - сообщают в горадминистрации.

Напомним, что это далеко не первая серьезная авария в Самаре в этом зимнем сезоне. В ноябре ул. Алма-Атинскую уже затапливало из-за прорыва трубы большого диаметра. В октябре крупный прорыв был на ул. Мориса-Тореза. А буквально пять дней назад сотрудники ПТС устраняли аварию на ул. Стара-Загора, только на пересечении с Ново-Вокзальной.

В Самаре устраняют аварию на теплотрассе на ул. Ташкентская. https://t.co/EMZWaFFNRI

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