Сплошные разочарования: в Тольятти на "Дискотеку 80-х" не приехал Шатунов, а зрителей напугал замкнувший светильник

СЕГОДНЯ 16:42 2019-06-09T16:42:22+03:00

В МЧС отметили, что само замыкание опасности не представляло, но зрители все равно напугались

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В ТОльятти на "Лада Арене" 8 июня прошел концерт "Дискотка 80-х". Повеселиться под песни своей молодости собрались тысячи жителей автограда, но некоторые зрители испытали разочарование. И для этого было несколько причин. Во-первых, многих расстроил тот факт, что на концерте не было Юрия Шатунова.

- Выступил Андрей Разин, пел под фонограмму. Вместо "Мираж" - непонятные люди. Только Татьяна Овсеенко зажгла, - пишет зрительница.

Случилось на концерте и еще одно ЧП. В светильнике в зале произошло короткое замыкание, правда, как утверждают в ГУ МЧС РФ по Самарской области, обошлось без пожара. Никто не пострадал, зрителей эвакуировать не понадобилось.

ИСТОЧНИК KP.RU