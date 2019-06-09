Сызранцев предупредили о мошенниках, которые пытаются украсть их деньги
В Сызрани жителей предупреждают о наглых мошенниках. Они присылают на телефон сообщение о якобы сделанной крупной покупке с комиссией. Смс приходит на вайбер якобы с номера "900", правда в нем последние две цифры заменили буквами OO. Затем воришки просят человека назвать данные своей карты.
- Сотрудники банка никогда не попросят человека называть конфиденциальную информацию: полный номер карты, CVC код, сообщения, которые приходят на телефон. Будьте бдительны и не сообщайте мошенникам личные данные, - отметили в Сбербанке, предупреждая жителей.
Также всем советуют звонить на номер 900 в колл-центр самому, если есть малейшие подозрения, что с вами говорят или переписываются мошенники.
ИСТОЧНИК KP.RU