Сызранцев предупредили о мошенниках, которые пытаются украсть их деньги

СЕГОДНЯ 17:09 2019-06-09T17:09:38+03:00

Жителям нужно быть внимательнее, чтобы не потерять деньги

В последнее время активировались мошенники, которые присылают сообщение с номера 9OO - как у "Сбербанка"

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В Сызрани жителей предупреждают о наглых мошенниках. Они присылают на телефон сообщение о якобы сделанной крупной покупке с комиссией. Смс приходит на вайбер якобы с номера "900", правда в нем последние две цифры заменили буквами OO. Затем воришки просят человека назвать данные своей карты.

- Сотрудники банка никогда не попросят человека называть конфиденциальную информацию: полный номер карты, CVC код, сообщения, которые приходят на телефон. Будьте бдительны и не сообщайте мошенникам личные данные, - отметили в Сбербанке, предупреждая жителей.

Также всем советуют звонить на номер 900 в колл-центр самому, если есть малейшие подозрения, что с вами говорят или переписываются мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU