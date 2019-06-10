2019-06-10T08:55:19+03:00
Происшествия

Похитителем музыки из «Воздушного шара» в Тольятти оказался студент колледжа

Молодой человек стащил технику, установленную на высоте около 9 метров
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Жигулевская кругосветкаФото: Жигулевская кругосветкаФото: vk.com
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Стали известны подробности дерзкой кражи, которая недавно произошла в сквере 32 квартала в Тольятти. Там в преддверии Дня города из скульптурной композиции «Воздушный шар» исчезли несколько колонок, установленные на высоте около 9 метров.

- Техника пропала с аллеи «История транспорта». Неизвестные похитили 5 корпусных громкоговорителя на общую сумму более 83 тысяч рублей. Через некоторое время украденное было найдено в одной из коммерческих организаций, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские установили личность предполагаемого преступника. Им оказался ранее несудимый житель Автозаводского района Тольятти — студент одного из местных колледжей. Он признал свою вину и рассказал, что украл колонки из корыстных побуждений. Вырученные деньги молодой человек потратил на собственные нужды. В отношении парня завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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