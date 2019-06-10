В Самаре из-за празднования Дня России изменится расписание речной переправы

СЕГОДНЯ 14:06 2019-06-10T14:06:32+03:00

По скорректированному графику суда будут ходить в течение двух дней

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Самарское речное пассажирское предприятие информирует о том, что из-за празднования Дня России изменится расписание судов. В частности, будет скорректирован график речной переправы на 11 и 12 июня.

- Во вторник, 11 июня, рейсы будут выполняться по расписанию пятницы, а в среду, 12 июня, — по расписанию воскресенья, - сообщили представители предприятия.

Отметим, что в остальные дни суда будут ходить по своему обычному графику.

ИСТОЧНИК KP.RU