2019-06-11T09:05:39+03:00
Происшествия

Не уступил дорогу при повороте: появились подробности ДТП на Волжском шоссе, где погиб молодой мотоциклист

По предварительной версии полицейских, аварию спровоцировал водитель "Гранты"
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Легковушка получила сильную вмятину после столкновения с мотоциклистомЛегковушка получила сильную вмятину после столкновения с мотоциклистомФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла днем в понедельник, 10 июня, на пересечении Волжского шоссе и улицы Сергея Лазо в Самаре. Напомним, там в столкновении автомобиля "Лада Гранта" и мотоцикла погиб 23-летний молодой человек.

- 79-летний водитель легковушки, двигаясь по Волжскому шоссе, решил повернуть на перекрестке налево на разрешающий сигнал светофора. В этот момент ему навстречу ехал мотоцикл "Сузуки". Автомобилист не уступил дорогу двухколесному транспорту, в результате чего произошло столкновение, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Водитель мотоцикла погиб на месте до приезда медиков Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Водитель мотоцикла погиб на месте до приезда медиковФото: ГУ МВД России по Самарской области

По данным полицейских, водитель байка погиб на месте до приезда скорой помощи. Молодой человек находился в шлеме, но прав на управление мотоциклом у него не было. Также в аварии пострадали водитель легковушки и два его пассажира: 6-летний мальчик и 37-летняя женщина. После осмотра медики отпустили их домой. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тольятти пожарные всю ночь тушили полыхающее похоронное бюро
«Крылья Советов» могут пополнить два игрока команд из ФНЛ
В центре Самары в День России 2019 перекроют дороги
Облил ноги бензином: в Самарской области ревнивый муж сжег своего соперника
Еще тушат: в Самаре около «Космопорта» начался сильный пожар
В Самаре в парке Гагарина открывается летний кинотеатр
Ограждения на пересечении улиц Солнечной и Губанова в Самаре установят до конца недели
Жителям Самары покажут личные вещи и оружие Михаила Калашникова
В Самаре возле ТЦ «Мега» полыхала кабина грузовика
В Самарской области объявили 5 класс опасности лесных пожаров
МегаФон объединяет лидеров рынка для создания инновационных инфраструктурных продуктов
Программа Дня России 2019 в Самаре: горожан ждут масштабный квест, группа Artik & Asti и фейерверк
В Самаре на Школьной аллее установили двухметровый глобус
Самара собрала 56 кг монет для детей с ДЦП и попала в Книгу рекордов России
«Ростелеком» подключил к гигабитной оптической сети первое село в Самарской области
Смял почти пополам: в Самаре мотоциклист влетел в «Гранту» и умер
В Самаре из-за празднования Дня России изменится расписание речной переправы
В Самаре на Московском шоссе разобрали автомастерские
Под Самарой миротворцы отразили «вооруженную атаку» на два блокпоста
В Самаре в День России волонтеры раздадут 8 тысяч ленточек триколора
В Самаре на площади Славы покажут Волгу с высоты птичьего полета
В Самаре водитель «Ниссана» сбил возле ТЦ «Московский» 12-летнего велосипедиста