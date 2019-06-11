Не уступил дорогу при повороте: появились подробности ДТП на Волжском шоссе, где погиб молодой мотоциклист

СЕГОДНЯ 09:05 2019-06-11T09:05:39+03:00

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Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла днем в понедельник, 10 июня, на пересечении Волжского шоссе и улицы Сергея Лазо в Самаре. Напомним, там в столкновении автомобиля "Лада Гранта" и мотоцикла погиб 23-летний молодой человек.

- 79-летний водитель легковушки, двигаясь по Волжскому шоссе, решил повернуть на перекрестке налево на разрешающий сигнал светофора. В этот момент ему навстречу ехал мотоцикл "Сузуки". Автомобилист не уступил дорогу двухколесному транспорту, в результате чего произошло столкновение, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Водитель мотоцикла погиб на месте до приезда медиковФото: ГУ МВД России по Самарской области

По данным полицейских, водитель байка погиб на месте до приезда скорой помощи. Молодой человек находился в шлеме, но прав на управление мотоциклом у него не было. Также в аварии пострадали водитель легковушки и два его пассажира: 6-летний мальчик и 37-летняя женщина. После осмотра медики отпустили их домой. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU