2019-06-11T09:21:44+03:00
Происшествия

В Сызрани на площади 400 кв. метров полыхало бесхозное здание

К счастью, ЧП обошлось без пострадавших
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Маленькая СызраньФото: Маленькая Сызрань
Изменить размер текста:

Поздно вечером в понедельник, 10 июня, на улице Медногорской, 6 в Сызрани произошел крупный пожар. Там загорелось бесхозное здание.

- Сообщение о возгорании поступило в 23:42. На место происшествия выезжали 27 пожарных и 7 единиц техники. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 00:36, а полностью потушить пламя — в 1:14. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Непрошеный гость: жители Сызрани испугались заползшей в дом змеи и убили ее
Очередной прорыв: в Самаре на Ново-Вокзальной «открыли» новый коммунальный фонтан
Ремонт проспекта Кирова в Самаре: рабочие приступили к устройству ливневки
В Тольятти водитель «Нивы», двигаясь задним ходом, сбил пенсионерку
Суд в Самаре отправил под домашний арест еще четверых фигурантов дела о загрязнении «Дружбы»
Вырвали штурвал и изуродовали трубы: в Самаре вандалы испортили фонтан на Полевой
Более 700 цветов посадили ко Дню России в Новой Самаре
В Самарской области массово проверят аттракционы
Инвалид из Тольятти выдал себя за зэка и выманил у влюбленной женщины 100 тысяч рублей
Вдвое больше мест для отдыха: в Самарской области в этом году будут работать 77 пляжей
СВГК обеспечила надежность и безопасность теплоснабжения Новокуйбышевска
В Самарской области мужчина попал под статью за вылов раков и рыбы из Волги
Не уступил дорогу при повороте: появились подробности ДТП на Волжском шоссе, где погиб молодой мотоциклист
В Тольятти пожарные всю ночь тушили полыхающее похоронное бюро
«Крылья Советов» могут пополнить два игрока команд из ФНЛ
В центре Самары в День России 2019 перекроют дороги