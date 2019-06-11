В Сызрани на площади 400 кв. метров полыхало бесхозное здание

СЕГОДНЯ 09:21 2019-06-11T09:21:44+03:00

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Поздно вечером в понедельник, 10 июня, на улице Медногорской, 6 в Сызрани произошел крупный пожар. Там загорелось бесхозное здание.

- Сообщение о возгорании поступило в 23:42. На место происшествия выезжали 27 пожарных и 7 единиц техники. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 00:36, а полностью потушить пламя — в 1:14. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

ИСТОЧНИК KP.RU